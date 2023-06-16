أمطارٌ رعدية جنوباً ونشاطٌ للبوارح شرقاً.. تعرَّف على أبرز الظواهر الجوية المُتوقعة عطلة نهاية الأسبوع

يُشير آخر القراءات الجوية إلى أنه يُتوقع أن تشهد المملكة السعودية عديداً من الظواهر الجوية عطلة نهاية الأسبوع، تتمثل في هبوب رياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق، إضافة إلى فرص لهطول أمطارٍ رعدية على المُرتفعات الجنوبية الغربية، بمشيئة الله.