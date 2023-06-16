أمطارٌ رعدية جنوباً ونشاطٌ للبوارح شرقاً.. تعرَّف على أبرز الظواهر الجوية المُتوقعة عطلة نهاية الأسبوع

يُشير آخر القراءات الجوية إلى أنه يُتوقع أن تشهد المملكة السعودية عديداً من الظواهر الجوية عطلة نهاية الأسبوع، تتمثل في هبوب رياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق، إضافة إلى فرص لهطول أمطارٍ رعدية على المُرتفعات الجنوبية الغربية، بمشيئة الله.
يُتوقع -بمشيئة الله- أن تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مُختلفة ساعات ما بعد الظهر والمساء، وتتهيّأ الفرصة لهطول أمطارٍ رعدية على أجزاءٍ من مُرتفعات: شرق جازان وعسير والباحة، وتكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأوقات، وتترافق بتساقط البَرَد.
ويكون الطقس حاراً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في المنطقتَيْن الشرقية والوسطى، ومعتدلاً فوق المُرتفعات الجنوبية الغربية.. وتنشط الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية في أجزاءٍ عِدّة من شرق ووسط وغرب المملكة، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار.
أما يوم السبت، فمن المُنتظر أن يشتد نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض وتتسبّب في إثارة الأتربة والغبار وبخاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.
وتميل درجات الحرارة للارتفاع في المناطق الشمالية الغربية، ويتحول الطقس ليُصبح حاراً إلى شديد الحرارة في مُختلف المناطق، مع نشاطٍ للرياح الشمالية الغربية على سواحل البحر الأحمر وأقصى شمال غرب المملكة.
وتتراجع فرص الأمطار الرعدية جنوب غرب المملكة وتُصبح في نطاقات جغرافية ضيقة.