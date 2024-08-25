وزير العدل يدشّن الدبلوم العالي للقانون الجنائي

يُذكر أن الدبلوم العالي للقانون الجنائي يتضمن مجموعة من المقررات التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته، وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها، وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.