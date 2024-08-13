طقس الثلاثاء.. حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من الشرقية والرياض والمدينة المنوّرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة.