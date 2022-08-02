فرص الأمطار لاتزال قائمة.. هنا تفاصيل توقعات طقس الثلاثاء

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.