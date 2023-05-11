أسبوعيًا.. "شؤون الحرمين" تتولى تنظيف وتعقيم ألفي سجادة في المسجد الحرام
تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عمليات تنظيف وتعقيم وتعطير سجاد المسجد الحرام على مدار الساعة.
ويتم غسل أكثر من 1200 سجادة أسبوعيًا، داخل مغسلة سجاد الحرم المكي الشريف بكدي، كما تزوّد المغسلة المسجد الحرام بـ2000 سجادة أسبوعيًا يتم فرشها في أنحاء المسجد الحرام وساحاته؛ للمحافظة على نظافة السجاد والتأكد من سلامته، ولضمان سلامة قاصدي البيت العتيق.
وقال مساعد المدير العام للشؤون الخدمية جابر بن أحمد الودعاني: في ظل الدعم غير المحدود من حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مغسلة مخصصة لغسيل وتنظيف سجاد المسجد الحرام، مجهزة بأحدث الوسائل والمعدات المتخصصة في مجال التنظيف وغسيل وصيانة الفرش بتقنية عالية، حيث يقوم على المغسلة فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، والتأكد من خلوها من أي عيوب، باستخدام أحدث التقنيات.
وأضاف: تبدأ المرحلة الأولى بإزالة الأتربة والغبار والنمش من السجاد آليًا بتقنية عالية الجودة، ثم المرحلة الثانية غسل وتعقيم السجاد آليًا بمطهرات وماء ومنظفات خاصة، ثم تشطيف السجاد بالماء لإزالة الصابون، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي إدخال السجاد في أنابيب خاصة لتجفيفه من الماء، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة يتم رفع السجاد على مناشر تحت أشعة الشمس والهواء النقي مزودة بمراوح لتسريع عملية التجفيف، ويتم بعدها كنس السجاد بمكانس حديثة خاصة، ثم عمليات التعقيم والتعطير بماء الورد الطبيعي ثم التغليف والتخزين.
وأردف "الودعاني": يتم غسل 240 مترًا في الساعة الواحدة، وثم تخزينها في مستودعات خاصة لحفظها، كما يوجد داخل المستودع 26 ألف سجادة جاهزة للنقل إلى المسجد الحرام، كما تحتوي المغسلة أيضًا على معمل جُهِزَ بأحداث الآلات لصيانة السجاد من التلف، ليتم إعادة تأهيل السجاد وإعادته لما كان عليه، وكما يوجد داخل المسجد الحرام ماكينات لغسل السجاد بشكل مباشر وعاجل، إضافة إلى كنسه وتنظيفه وتعقيمه على مدار الساعة من خلال فرق متخصصة تقوم بترتيب السجاد ليكون اتجاهه إلى القبلة.