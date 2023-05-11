أسبوعيًا.. "شؤون الحرمين" تتولى تنظيف وتعقيم ألفي سجادة في المسجد الحرام

وأردف "الودعاني": يتم غسل 240 مترًا في الساعة الواحدة، وثم تخزينها في مستودعات خاصة لحفظها، كما يوجد داخل المستودع 26 ألف سجادة جاهزة للنقل إلى المسجد الحرام، كما تحتوي المغسلة أيضًا على معمل جُهِزَ بأحداث الآلات لصيانة السجاد من التلف، ليتم إعادة تأهيل السجاد وإعادته لما كان عليه، وكما يوجد داخل المسجد الحرام ماكينات لغسل السجاد بشكل مباشر وعاجل، إضافة إلى كنسه وتنظيفه وتعقيمه على مدار الساعة من خلال فرق متخصصة تقوم بترتيب السجاد ليكون اتجاهه إلى القبلة.