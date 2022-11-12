رئيس مركز "الغطاء النباتي" لصحيفة "اﻻندبندنت": مبادرات التشجير السعودية تمثل تحولاً بيئيا كاملاً

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن المياه تمثل تحديا كبيراً في المملكة والمنطقة، وقال "يجب أن نستفيد من كل قطرة مياه، ونحن نستخدم مياه صرف معالجة في برامج الزراعة لدينا، وننفذ برامج استمطار صناعي، كما نستخدم أنواعا محلية من الأشجار تأقلمت عبر ملايين السنين على استهلاك كميات قليلة من المياه، هذه العوامل ستساعدنا".