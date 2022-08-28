بالورود والهدايا.. شاهد استقبال مميز من "أمانة الطائف" لطلاب المدارس

تصوير: أروى الزهراني
استقبلت أمانة محافظة الطائف، الطلاب والطالبات بالهدايا والورود، مع بداية العام الدراسي اليوم الأحد.
وانتشر عدد من منسوبي الأمانة عند الإشارات الضوئية المرورية وبالقرب من المدارس يحملون الورود والهدايا، والابتسامة تعلو محياهم برؤية الطلاب والطالبات يعودون إلى مقاعدهم الدراسية.
وعبّر أولياء أمور الطلاب والطالبات، عن سعادتهم بتلك البادرة من منسوبي أمانة الطائف، والتي كان لها أثر طيب في نفوس أبنائهم وبناتهم، وأسهمت في ارتياحهم دون خوف؛ بل بادلوهم الابتسامة وملامحهم تُعبّر عن اشتياقهم للعودة للدراسة.
وانتظم اليوم الأحد أكثر من 252 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا (رنية، والخرمة، والمويه، وميسان، وتربة)؛ وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.