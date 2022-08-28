بالورود والهدايا.. شاهد استقبال مميز من "أمانة الطائف" لطلاب المدارس

وانتظم اليوم الأحد أكثر من 252 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا (رنية، والخرمة، والمويه، وميسان، وتربة)؛ وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.