ساعات من الضحك المتواصل يعيشها زوار موسم الرياض مع مسرحية "تطبق الشروط والأحكام"

وشهد العرض ساعات من الضحك المتواصل قدّمها نجوم المسرحية؛ حيث تدور أحداثها حول طباخ شاب يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لخطبتها يشترط عليه والدها شرطًا يصعب عليه تنفيذه قبل أن يقبل به زوجًا للبنت، لتتوالى الأحداث المثيرة والشيقة بعدها.