البرنامج السعودي لتنمية اليمن يرفع وتيرة مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد

تتسارع وتيرة الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، الذي يعد شريانًا حيويًا وطريقًا رئيسًا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، ويشكّل الطريق أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، حيث يأتي المشروع رفعًا لكفاءة استخدام الطريق وتأمينه بمتطلبات السلامة وحدًّا من الحوادث على الطريق والمعاناة اليومية لعابريه.