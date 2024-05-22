البرنامج السعودي لتنمية اليمن يرفع وتيرة مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد
تتسارع وتيرة الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، الذي يعد شريانًا حيويًا وطريقًا رئيسًا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، ويشكّل الطريق أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، حيث يأتي المشروع رفعًا لكفاءة استخدام الطريق وتأمينه بمتطلبات السلامة وحدًّا من الحوادث على الطريق والمعاناة اليومية لعابريه.
وسيسهم مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد في التنقل الآمن للمركبات، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سلع غذائية ودوائية وغيرها، وخفض تكاليفها مع اختصار مدة السفر، كما يوفر المشروع فرص عمل فورية، ويخدم عدة قطاعات اقتصادية وخدمية وتعليمية وغيرها.
ويأتي مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد للتخفيف من المعاناة اليومية لسالكي الطريق جراء الانهيارات الجانبية للطريق وسوء قنوات تصريف مياه الأمطار فيه، وكذلك تدهور طبقات الأسفلت في أجزاء كبيرة من الطريق الذي يأتي بطول يقارب 9 كيلومترات، ويفتقر الطريق -بفارق منسوب 1000 متر من أعلى الطريق حتى نهايته- إلى عناصر السلامة المرورية؛ مثل: الحواجز الخرسانية لحماية المركبات، ووجود انهيارات صخرية، والحاجة لإعادة تأهيل قنوات تصريف المياه وإنشاء قنوات جديدة لمنع اختراق المياه لطبقات الرصف للطريق.
ويعد هذا المشروع الحيوي والمهم ضمن 229 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.