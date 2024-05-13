خفيفة على الرياض والقصيم.. "الأرصاد": أمطارٌ غزيرة وسيولٌ على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحوّل ليلاً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط؛ خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة؛ تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.