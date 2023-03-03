انطلاق بطولة الدمام للصقور في نسختها الأولى غدًا

وتحظى البطولة باهتمامٍ ومتابعةٍ من سموّ أمير المنطقة الشرقية، وسموّ نائبه، اللذين حرصا على دعم هذه الرياضة؛ للمحافظة على وجودها؛ كون مثل هذه البطولات توثِّق رياضتنا العربية الأصيلة في مجال عالم رياضة الصقور، إضافة إلى المتابعة اليومية من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ورئيس بلدية غرب الدمام المهندس فايز الشمري، والمشرف على البطولة المهندس معاذ أبابطين، وبتنظيم من نادي الصقور السعودي. ويرتاد البطولةَ الكثيرُ من الزوار؛ للمشاهدة والاستمتاع بتلك الفعاليات التي تهدف إلى إحياء التراث والعادات والتقاليد.