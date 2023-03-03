انطلاق بطولة الدمام للصقور في نسختها الأولى غدًا

تحتضن بطولة الدمام للصقور 2023م، العديدَ من المسابقات، التي ستُقام يومي السبت والأحد 4 و5 مارس 2023م في نسختها الأولى.
وتحظى البطولة باهتمامٍ ومتابعةٍ من سموّ أمير المنطقة الشرقية، وسموّ نائبه، اللذين حرصا على دعم هذه الرياضة؛ للمحافظة على وجودها؛ كون مثل هذه البطولات توثِّق رياضتنا العربية الأصيلة في مجال عالم رياضة الصقور، إضافة إلى المتابعة اليومية من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ورئيس بلدية غرب الدمام المهندس فايز الشمري، والمشرف على البطولة المهندس معاذ أبابطين، وبتنظيم من نادي الصقور السعودي. ويرتاد البطولةَ الكثيرُ من الزوار؛ للمشاهدة والاستمتاع بتلك الفعاليات التي تهدف إلى إحياء التراث والعادات والتقاليد.
وتشهد المنافسات إقامةَ ثمانية أشواط نهائية. وبلغ عدد الصقور 530 صقرًا، وزّعت على عدة فئات.
ويأتي تنظيم بطولة الدمام للصقور بتعاونٍ وشراكةٍ مع نادي الصقور السعودي؛ بهدف التعريف بإرث الصقور العريق، وتشجيع الصقّارين على ممارسة الهواية التراثية، ونقلها للأجيال القادمة.