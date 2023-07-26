"إغاثي الملك" حول العالم.. برنامج تطوعي بمخيم الزعتري وسلال غذائية بالسودان وباكستان
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التطوعي العشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وذلك خلال الفترة من 23- 27 يوليو 2023م.
وجرى خلال الحملة تقديم دورات في تأهيل الكوادر الطبية في عيادة طب الألم، وعيادة طب الأطفال، وعيادة طب الأطفال "الأمراض المعدية"، وعيادة النساء والولادة، وعيادة العلاج الطبيعي، وعيادة التغذية، وعيادة الطب النفسي، بالإضافة إلى عمل دورات بالإخلاء والحرائق، ودورة بالنجارة، ودورة في الطاقة البديلة، ودورة الإسعافات الأولية، ودورة توعوية عن صحة الفم والأسنان للأطفال، فضلًا عن دورة توعوية لصحة المرأة والطفل، ودورة بالتغذية الصحية وسلامة الغذاء، استفاد منها 500 فرد.
وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد إحدى الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.
كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 8 أطنان و500 كيلوجرام من السلال الغذائية في محلية كسلا بولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 763 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في السودان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 855 سلة غذائية في منطقة أسطى محمد بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5.985 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2023- 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان؛ تحقيقًا للأمن الغذائي والتخفيف من معاناة المحتاجين في المناطق المتضررة من الفيضانات.
إلى ذلك دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، البرنامج الطبي التطوعي الطارئ في مجال جراحة الأورام النسائية والأوعية الدموية وجراحة الأطفال في مدينة بنجول عاصمة جمهورية غامبيا، بمشاركة سبعة متطوعين ومتطوعات.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 24 عملية جراحية معقدة عاجلة لإنقاذ الحياة تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد إحدى الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.