"إغاثي الملك" حول العالم.. برنامج تطوعي بمخيم الزعتري وسلال غذائية بالسودان وباكستان

وجرى خلال الحملة تقديم دورات في تأهيل الكوادر الطبية في عيادة طب الألم، وعيادة طب الأطفال، وعيادة طب الأطفال "الأمراض المعدية"، وعيادة النساء والولادة، وعيادة العلاج الطبيعي، وعيادة التغذية، وعيادة الطب النفسي، بالإضافة إلى عمل دورات بالإخلاء والحرائق، ودورة بالنجارة، ودورة في الطاقة البديلة، ودورة الإسعافات الأولية، ودورة توعوية عن صحة الفم والأسنان للأطفال، فضلًا عن دورة توعوية لصحة المرأة والطفل، ودورة بالتغذية الصحية وسلامة الغذاء، استفاد منها 500 فرد.