طرق وميادين جدة تتوشّح باللون الأخضر استعدادًا لذكرى يوم العلم السعودي

وتأتي مشاركة أمانة جدة في الاحتفال بهذا اليوم بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم، والذي يجسّد مدى اهتمام القيادة، حفظها الله، وحرصها وعنايتها بالأيام التاريخية المهمة في تاريخ الوطن؛ حيث يوافق اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، العلم بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، بتاريخ 27 من ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م.