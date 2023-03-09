طرق وميادين جدة تتوشّح باللون الأخضر استعدادًا لذكرى يوم العلم السعودي

أعلنت أمانة محافظة جدة عن اكتمال استعداداتها للاحتفال بيوم العلم السعودي، الذي يصادف يوم السبت المقبل؛ حيث توشّحت شوارع جدة الرئيسية وميادينها بعلم المملكة، إلى جانب عروض الليزر ثلاثية الأبعاد التي سوف يشهدها ميدان السارية ومبنى الأمانة؛ للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.
وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بالأمانة ماجد عمر السلمي، أنّ أمانة جدة هيّأت الشوارع الرئيسية والميادين بالعلم الوطني السعودي، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب إضاءة باللون الأخضر، وعروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة وميدان السارية وحديقة الأمير ماجد، بالإضافة لتسجيلات صوتية للنشيد الوطني للاحتفال في ذكرى يوم العلم السعودي الذي يصادف يوم 11 مارس من كل عام.
وأضاف السلمي أن الاستعدادات تشمل: إقامة فعالية في مبنى الأمانة تتضمّن معرض يوم العلم السعودي، وشاشات تستعرض تفاصيل العلم الوطني، بالإضافة إلى ساريات الأعلام في مداخل مبنى الأمانة.
وتأتي مشاركة أمانة جدة في الاحتفال بهذا اليوم بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم، والذي يجسّد مدى اهتمام القيادة، حفظها الله، وحرصها وعنايتها بالأيام التاريخية المهمة في تاريخ الوطن؛ حيث يوافق اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، العلم بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، بتاريخ 27 من ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م.