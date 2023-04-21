"البنيان" ينّوه بجهود المملكة في خدمة المعتمرين والزوّار خلال رمضان

وثمّن الدعم والاهتمام الذي يحظى به التعليم في المملكة من قبل القيادة، مؤكدًا أهمية مسؤولية العمل لتحقيق توجهات القيادة وتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو بناء الإنسان وتعزيز مستويات التنافسية العالمية لدى أبناء وبنات المملكة.