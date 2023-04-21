"البنيان" ينّوه بجهود المملكة في خدمة المعتمرين والزوّار خلال رمضان

رفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان باسمه ونيابةً عن منسوبي التعليم، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وثمّن الدعم والاهتمام الذي يحظى به التعليم في المملكة من قبل القيادة، مؤكدًا أهمية مسؤولية العمل لتحقيق توجهات القيادة وتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو بناء الإنسان وتعزيز مستويات التنافسية العالمية لدى أبناء وبنات المملكة.
ونوّه بجهود المملكة واستعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزّوار خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا استمرار الفرق الكشفية التابعة لوزارة التعليم بالقيام بالأدوار التطوعية المنوطة بهم، ومساندة الجهات المختصة بخدمة المعتمرين من خلال ما يقدمونه من أعمال إنسانية واجتماعية تعكس حجم التكامل والعمل البنّاء.
ودعا "البنيان"، اللهَ -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يُعيد هذه المناسبة ووطننا ينعم بالأمن والاستقرار والخير والبركة، وأن يحفظ للمملكة قيادتها الرشيدة والبلاد من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين.