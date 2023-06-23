وزير التعليم يبحث مع نظيره الإماراتي سُبل تعزيز التعاون العلمي المشترك

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، على هامش أعمال اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين، وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات، د. أحمد الفلاسي؛ لبحث أوجه التعاون القائم بين البلدَيْن في المجالات العلمية والبحث العلمي وتبادُل الخبرات.