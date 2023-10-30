"الطيران المدني" تعلن السياسة الاقتصادية للقطاع.. وتصدر 3 لوائح

تأتي هذه الإجراءات تحقيقًا لرؤية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران؛ لتمكينه من أن يكون القطاعَ الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في السعودية؛ حيث ستساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.