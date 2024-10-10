تيماء تستعرض إرثها التاريخي وفرصها الاستثمارية في مؤتمر العمل البلدي الخليجي

تحت شعار "وجهتك السياحية"، سلط الجناح الضوء على ثراء المحافظة التاريخي وجذب المهتمين بالحضارات القديمة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في السياحة والخدمات اللوجستية. ومن بين المواقع الأثرية المعروضة: بئر هداج، أحد أقدم الآبار في الجزيرة العربية بعد بئر زمزم، وقصر الرضم وقصر الحمراء، بالإضافة إلى السور الأثري الذي يعود تاريخه إلى 4000 عام، ويُعتبر من أقدم الأسوار الباقية في العالم. كما أثارت صخرة النصلة الشهيرة، التي تتميز بانقسامها الدقيق، إعجاب العلماء والمهتمين بالجيولوجيا.