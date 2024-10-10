تيماء تستعرض إرثها التاريخي وفرصها الاستثمارية في مؤتمر العمل البلدي الخليجي

استقطب ركن بلدية محافظة تيماء، ضمن جناح أمانة منطقة تبوك في المعرض المصاحب لمؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر، اهتمام الزوار بفضل عرضه للإرث الحضاري العريق والمواقع الأثرية الفريدة التي تجعل من تيماء وجهة استثمارية بارزة.
تحت شعار "وجهتك السياحية"، سلط الجناح الضوء على ثراء المحافظة التاريخي وجذب المهتمين بالحضارات القديمة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في السياحة والخدمات اللوجستية. ومن بين المواقع الأثرية المعروضة: بئر هداج، أحد أقدم الآبار في الجزيرة العربية بعد بئر زمزم، وقصر الرضم وقصر الحمراء، بالإضافة إلى السور الأثري الذي يعود تاريخه إلى 4000 عام، ويُعتبر من أقدم الأسوار الباقية في العالم. كما أثارت صخرة النصلة الشهيرة، التي تتميز بانقسامها الدقيق، إعجاب العلماء والمهتمين بالجيولوجيا.
وركز الجناح أيضًا على المسارات التاريخية مثل مسار النبي صالح، الذي يربط بين تيماء والعلا، ومسار رالي دكار الشهير، إلى جانب استضافة تيماء لعدد كبير من الحجاج خلال رحلتهم إلى الحرمين الشريفين.
كما قدمت بلدية تيماء عدة فرص استثمارية تشمل السياحة والتنمية الاقتصادية، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.