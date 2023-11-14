هيئة تطوير محمية الإمام تركي: الاستمرار في تطبيق هذه الضوابط شمال طريق حائل- رفحاء الجديد

وأوضحت أنه يُسمح بالرعي لأبناء المجتمع المحلي من أهالي المراكز والقرى والهجر المجاورة لكل من السلمانية، ونعيجان، والأيدية، وزهوة؛ وذلك بعد الحصول على تصريح من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وبالتنسيق مع مركز الإمارة المختص، مع تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلو مترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة.