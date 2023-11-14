هيئة تطوير محمية الإمام تركي: الاستمرار في تطبيق هذه الضوابط شمال طريق حائل- رفحاء الجديد

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الاستمرار في تطبيق ضوابط الدخول والعبور والرعي والصيد والاحتطاب والتنزه في المنطقة الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمحمية شمال طريق حائل - رفحاء الجديد.
وأوضحت أنه يُسمح بالرعي لأبناء المجتمع المحلي من أهالي المراكز والقرى والهجر المجاورة لكل من السلمانية، ونعيجان، والأيدية، وزهوة؛ وذلك بعد الحصول على تصريح من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وبالتنسيق مع مركز الإمارة المختص، مع تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلو مترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة.
وأكدت الهيئة على المنع التام لأنشطة الصيد والاحتطاب في كافة مناطق المحمية مع الالتزام بالأنظمة والقوانين، والابتعاد عن الممارسات التي تلحق الضرر بالبيئة، وذلك لضمان حماية الطبيعة والتنوع الأحيائي، طبقاً لمعايير الاستدامة البيئية.
ونوهت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بأنه في حال المخالفة؛ فإنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الضوابط تهدف بالأساس إلى تنظيم أنشطة الرعي بما يضمن حماية البيئة والغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وتفعيل مبادئ الاستدامة والتوازن البيئي.