45 ألف مستفيد من برامج رئاسة شؤون الحرمين في التوعية والتوجيه

وترتكز أعمال إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهجية الرفق واللين من خلال كفاءات علمية مؤهلة في نصح الزوار والقاصدين وتوعيتهم، كما تقوم إدارة اللجان الميدانية بدور التوعية الميدانية والنصح للزوّار والقاصدين بتوجيههم وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية ونهيهم عن الوقوع في المخالفات السلوكية وفق عدة مبادرات وبرامج استفاد منها 45000 مستفيد منذ بداية العام الحالي.