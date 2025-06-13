غارات غير مسبوقة تهز إيران وردّ عسكري متبادل.. والسعودية تحذر من منزلق خطير

وتوالت ردود الفعل الدولية، إذ أدانت عدة دول عربية كالإمارات وقطر والأردن والكويت التصعيد، داعية إلى ضبط النفس واحتواء الأزمة. في المقابل، دعت واشنطن ولندن إلى التهدئة، بينما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من انزلاق الأوضاع نحو حرب شاملة. وانعكست التوترات سريعًا على أسواق الطاقة، حيث ارتفع سعر النفط بأكثر من 7% بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات في الخليج.