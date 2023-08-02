"الإحصاء" تبدأ بمسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد

وأوضحت الهيئة أن المسح يهدف إلى إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتوفير بيانات ومؤشرات عن مدى توافر أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات لدى الأسر.