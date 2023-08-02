"الإحصاء" تبدأ بمسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد

بدأت الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد؛ بهدف توفير بيانات إحصائية حول تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن المسح يهدف إلى إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتوفير بيانات ومؤشرات عن مدى توافر أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات لدى الأسر.
وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم، أن المسح يتم عبر الهاتف والرقم الموحد 920020081، منذ الفترة بين 30 /7/ 2023 ويستمر حتى 26 /8/ 2023.