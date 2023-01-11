بالفيديو.. "الوليد بن بدر" لـ"يا هلا بالعرفج": أكثر أصدقائي هلاليون.. وخلافنا مع الإعلام
استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي، وهو يمشي مع الأمير "وليد بن بدر بن سعود"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، كما وجَّه رسالة للإعلاميين الرياضيين، وقال: "أكثر أصدقائي هلاليون.. وخلافنا مع إعلام الهلال الذي يحاول أن يُخرج الحق على غير وجهه".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "قوة الإبهار" للمستشار التدريبي دكتور "محمد الخالدي". والكتاب يُعتبر مزيجًا من قوة الإبهار والشخصية. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور وهو يروي قصة كتابه.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطع فيديو لعامل المعرفة "العرفج" وهو في أحد المتنزهات في جدة، تحدَّث من خلاله عن "آداب التنزه"، وأهمية المحافظة على نظافة المتنزهات والأماكن العامة.
وفي سياق فقرة سيرة وتر حكت "إيمان"، ابنة الفنان "سلامة العبدالله"، قصة أغنية والدها "تولعت بك والله"، كلمات الأمير الراحل "سعود بن بندر".