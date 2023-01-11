بالفيديو.. "الوليد بن بدر" لـ"يا هلا بالعرفج": أكثر أصدقائي هلاليون.. وخلافنا مع الإعلام

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي، وهو يمشي مع الأمير "وليد بن بدر بن سعود"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، كما وجَّه رسالة للإعلاميين الرياضيين، وقال: "أكثر أصدقائي هلاليون.. وخلافنا مع إعلام الهلال الذي يحاول أن يُخرج الحق على غير وجهه".