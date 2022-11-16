"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة وضباب مع تدنٍ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الحدود الشمالية تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا على العويقلية ورفحاء حتى الساعة العاشرة صباحًا، وكذلك تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا وانعدامًا في الرؤية على حزم الجلاميد وعرعر حتى الساعة الثامنة صباحًا.