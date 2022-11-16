"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة وضباب مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة والرياض وحائل والقصيم والشرقية ومكة المكرمة وعسير.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الحدود الشمالية تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا على العويقلية ورفحاء حتى الساعة العاشرة صباحًا، وكذلك تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا وانعدامًا في الرؤية على حزم الجلاميد وعرعر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا أمطارًا وضبابًا مع تدنٍ في الرؤية ، وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والخبراء والفوارة والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء والبدائع والثامرية والرس والشماسية والعمار والمذنب وضرية وعنيزة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الشفا والهدا والطائف، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.