"الأرصاد": تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمةٍ والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).