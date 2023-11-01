أجواء خلابة.. أمطار الجوف تستهوي عشاق الرحلات البرية للخروج للمتنزهات والمناطق المفتوحة

وقال فهد محمد الكريع، إن الرحلات في هذه الأجواء ممتعة جداً خاصة لهواة الكشتات، حيث إن الطقس في هذه الأيام شبه معتدل سواء في النهار أو في أوقات المساء والسمر، مؤكداً أن الكشتات تحتاج إلى مجموعة متناغمة يعشقون مثل هذه الرحلات، مطالباً هواة الرحلات البرية بالحرص على البيئة ونظافة المكان قبل مغادرته.