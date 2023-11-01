أجواء خلابة.. أمطار الجوف تستهوي عشاق الرحلات البرية للخروج للمتنزهات والمناطق المفتوحة

جذبت الأمطار التي شهدتها منطقة الجوف، هواة التنزه وعشاق الرحلات البرية إلى الخروج للمتنزهات والمناطق البرية المفتوحة؛ للاستمتاع بأجواء الشتاء وزخات المطر، وقضاء أفضل الأوقات في حضن الطبيعة.
وما أن هطلت الأمطار في المنطقة، حتى بادر هواة الكشتات ومحبوها بالخروج للاستمتاع بالمناظر الخلابة، وروعة النفود بعد هطول الأمطار عليها لتصبح الوجهة الأولى للمتنزهين وأصحاب الكشتات والتطعيس.
وقال فهد محمد الكريع، إن الرحلات في هذه الأجواء ممتعة جداً خاصة لهواة الكشتات، حيث إن الطقس في هذه الأيام شبه معتدل سواء في النهار أو في أوقات المساء والسمر، مؤكداً أن الكشتات تحتاج إلى مجموعة متناغمة يعشقون مثل هذه الرحلات، مطالباً هواة الرحلات البرية بالحرص على البيئة ونظافة المكان قبل مغادرته.
ويستهوي التنزه والرحلات البرية فئات متنوعة من العائلات والشباب بالمنطقة، حيث يجتمع على الكشتة أفراد العائلة في أجواء أسرية، وكذلك الشباب والأصدقاء للسمر والاستمتاع.