"مركز الفعاليات" يطلق مبادرة لتدريب المنظمين بـ "آسيا الصغرى" في الإسعافات الأولية

وترمي المبادرة إلى تدريب المنظمين وتزويدهم بالمهارات العملية التي تمكنهم من الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ، كالإنعاش القلبي الرئوي، ومعالجة جميع أنواع النزيف، إضافة إلى التعامل مع حالات الطوارئ الطبية والبيئية، وإدارة الكوارث، وذلك من خلال فريق من المدربين الاحترافيين من ذوي الخبرة.