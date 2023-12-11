"مركز الفعاليات" يطلق مبادرة لتدريب المنظمين بـ "آسيا الصغرى" في الإسعافات الأولية

أطلق المركز الوطني للفعاليات، مبادرة جديدة لتدريب 150 منظمًا في فعاليات "منطقة آسيا الصغرى" المقامة بجدة، على مبادئ الإسعافات الأولية والرعاية الصحية، وذلك من خلال البرنامج التدريبي "أسعف".
وتهدف إلى توسيع مهارات وقدرات المتدربين في تقديم خدمة الإسعاف الأولي في حالة الطوارئ، بما يسهم في تنمية وتأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات الداعمة لقطاع الفعاليات بالمملكة.
وترمي المبادرة إلى تدريب المنظمين وتزويدهم بالمهارات العملية التي تمكنهم من الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ، كالإنعاش القلبي الرئوي، ومعالجة جميع أنواع النزيف، إضافة إلى التعامل مع حالات الطوارئ الطبية والبيئية، وإدارة الكوارث، وذلك من خلال فريق من المدربين الاحترافيين من ذوي الخبرة.
ويقدم المركز في نهاية هذا البرنامج التدريبي شهادات وبطاقات شارة بصفتهم مسعفين أوليين معتمدين من ECSI (معهد رعاية الطوارئ والسلامة)، المعترف بها على نطاق واسع، وتثبت أن المتعلم قد أتم بنجاح برنامجًا تدريبيًا شاملاً على الإسعافات الأولية.
ويبذل المركز الوطني للفعاليات جهودًا كبيرة في دعم المجتمع بشرائحه كافة، وتعزيز جهوده ضمن المسؤولية المجتمعية عبر مسار التعليم والتدريب، وذلك من خلال دعم الطاقات الشابة لصناعة مستقبل فعاليات فارق، بما يسهم في تنمية القطاع في مجالاته المختلفة، وتطوير إمكانياته لتحقيق الحد الأمثل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية.