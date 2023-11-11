"35" و"7" مئوية.. ينبع تسجل أعلى درجة حرارة اليوم وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت ينبع أعلى درجة حرارة "35" مئوية، فيما سجلت السودة "7" درجات فقط.