"35" و"7" مئوية.. ينبع تسجل أعلى درجة حرارة اليوم وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت ينبع أعلى درجة حرارة "35" مئوية، فيما سجلت السودة "7" درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم في جدة "35" مئوية، ومكة المكرمة وجازان والقنفذة "33" درجة، والعلا "32" درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ"7" مئوية، تليها أبها "10" درجات، والباحة والقريات "11" درجة، وطريف "12" مئوية، وحائل "14" درجة.
وسجلت مكة المكرمة وجدة والباحة وينبع والسودة، أعلى نسبة رطوبة "95%".