نقل 3900 عضو للمرضى بمركز زراعة الأعضاء بتخصصي الملك فهد بالدمام

تَمكن أطباء مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، من إجراء عمليات نقل 3900 عضو لمستفيدين في المنطقة الشرقية.
وقال "تجمع الشرقية": اشتملت تلك العمليات على زراعة: (الكلى، الكبد، البنكرياس، استئصال الأعضاء للمتبرعين الأحياء والمتوفين دماغيًا)؛ وذلك منذ بداية العمل في المركز عام 2008م، ليكون إجمالي ما تم زراعته في الشهر أكثر من 23 عملية بمجموع 278 عملية سنويًّا.
وتَمكن الأطباء في المركز خلال العام الماضي 2022م من إجراء 182 عملية زراعة للأعضاء، تنوعت ما بين زراعة الكبد وزراعة الكلى وزراعة البنكرياس؛ حيث بلغت عمليات زراعة الكبد 60 عملية؛ منها 17 طفلًا، و43 كبيرًا، وبلغ عدد عمليات زراعة الكلى 120 عملية؛ منهم 20 طفلًا و100 كبير، كما وصلت عمليات زراعة البنكرياس إلى عمليتين، من خلال مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.
وأكد التجمع أن المركز يُعتبر أحد الكفاءات الأساسية في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام لعلاج مختلف الحالات الطبية للمرضى من كل الفئات العمرية، من خلال الخدمات التي يقدّمها المركز؛ مثل: (زراعة الكبد، وزراعة الكلى، وزراعة البنكرياس، وغسيل الكلى الدموي، وغسيل الكلى البريتوني).
يُذكر أن مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي حقق إنجازات عديدة، اتسمت بالشمولية والتكامل مع منظومة وزارة الصحة والمرتبطة برؤية المملكة 2030؛ حيث تم تحقيق إنجازات كبيرة كإجراء أول عملية فصل كبد من مريض متوفى دماغيًّا، وزراعتها في مريضين من على قائمة الانتظار، إضافة إلى المشاركة في تأسيس مراكز زراعة الأعضاء في مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.