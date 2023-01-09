نقل 3900 عضو للمرضى بمركز زراعة الأعضاء بتخصصي الملك فهد بالدمام

وتَمكن الأطباء في المركز خلال العام الماضي 2022م من إجراء 182 عملية زراعة للأعضاء، تنوعت ما بين زراعة الكبد وزراعة الكلى وزراعة البنكرياس؛ حيث بلغت عمليات زراعة الكبد 60 عملية؛ منها 17 طفلًا، و43 كبيرًا، وبلغ عدد عمليات زراعة الكلى 120 عملية؛ منهم 20 طفلًا و100 كبير، كما وصلت عمليات زراعة البنكرياس إلى عمليتين، من خلال مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.