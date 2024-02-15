حائل ..انطلاق حملة "عايشينها وشايفينها" للتوعية بأهمية رؤية المملكة 2030

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خلال مشاركته تاق "#عايشينها_وشايفينها_في_حائل"، أنه ارتفع عدد المستفيدين للبرامج الموجهة لتمكين ورفع قدرات ومهارات أبناء وبنات الوطن في منطقة حائل من 45 ألف مستفيد في عام 2022 إلى أكثر من 53 ألف مستفيد خلال عام 2023.