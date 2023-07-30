ارتفاع إيرادات مجموعة stc خلال فترة الستة أشهر من العام 2023م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.17%.

ومن منطلق دور المجموعة كممكن رقمي رائد في المملكة والمنطقة، أعلنت “center3” )إحدى الشركات التابعة للمجموعة)، عن وصول أطول كابل بحري في العالم "2Africa" إلى مدينة جدة وينبع ، على أن يصل إلى مدينة ضبا في وقت لاحق من هذا العام وإلى مدينة الخبر خلال عام 2024م. ويعد هذا الكابل من أطول الكابلات البحرية في العالم وسيربط هذا المشروع 33 دولة عبر ثلاث قارات: إفريقيا، وآسيا، وأوروبا. وقامت “center3” كذلك بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة “Huawei” لإنشاء منطقة سحابية في المملكة والتي ستوفر خدمات سحابية متطورة وآمنة على أعلى المستويات لتقديم خدمات استضافة البيانات لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية. كما عززت “center3” سعة مركز بياناتها في مدينة الرياض بمقدار 9.6 ميجاواط، ويهدف هذا التوسّع إلى تحسين وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات استضافة البيانات التي تقدمها “center3” لعملائها بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً رقمياً إقليمياً.