جدة.. ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة.. و40 مئوية متوقعة يوم الجمعة

تَوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي وتدريجي في مدينة جدة يوم الخميس، لتصل إلى حوالى 38 درجة مئوية.
أما يوم الجمعة فيُتوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتخطى حاجز الـ40 درجة مئوية؛ بحيث يسود طقس حار بوجه عام، خاصة في ساعات الظهر والعصر، قبل أن تنخفض مجددًا يوم السبت لنحو 35 درجة مئوية.
وينوّه "طقس العرب" بضرورة الالتزام بالتعليمات التالية للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري:
- عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة والعصر.
- شرب كميات كافية من المياه لترطيب الجسم وتعويض نقص السوائل الناتج عن التعرق.
- عدم ترك الأطفال داخل المركبة نظرًا للتخزين الحراري.