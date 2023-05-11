جدة.. ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة.. و40 مئوية متوقعة يوم الجمعة

أما يوم الجمعة فيُتوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتخطى حاجز الـ40 درجة مئوية؛ بحيث يسود طقس حار بوجه عام، خاصة في ساعات الظهر والعصر، قبل أن تنخفض مجددًا يوم السبت لنحو 35 درجة مئوية.