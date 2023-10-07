بعد الجدل الساخن عقب لقائه "القوس".. "أبومالح": حذفنا المقطع من الحلقة.. ونتحمل المسؤولية

وتابع بالقول: المقطع المنشور جزء من حلقة مع الصحافي بتّال القوس، الذي كان رئيس تحرير لصحيفة شمس، عندما نشرت عددًا صحافيًا في عام 2006 عنوانه: «إلّا محمد». والذي قد وافق رأي المفتي العام للمملكة العربية السعودية، في محاولة لتوضيح ما حصل، ليكون عند المسلمين الفهم الكامل للحدث".