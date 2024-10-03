رصد "بقعة شمسية" في سماء عرعر عند غروب شمس الأمس

رُصِد، أمس، في سماء مدينة عرعر بقعةٌ شمسية ظهرت على قرص الشمس، وشوهدت قبل غروب الشمس بدقائق، وتُعَد البقع الشمسية أو الكلف الشمسي Sunspot مناطق في سطح الشمس ذات نشاط مغناطيسي عالٍ؛ مما يعيق الحمل الحراري؛ وبالتالي يجعلها أقل حرارة من ما حولها فتبدو أقل سطوعًا.