رصد "بقعة شمسية" في سماء عرعر عند غروب شمس الأمس

رُصِد، أمس، في سماء مدينة عرعر بقعةٌ شمسية ظهرت على قرص الشمس، وشوهدت قبل غروب الشمس بدقائق، وتُعَد البقع الشمسية أو الكلف الشمسي Sunspot مناطق في سطح الشمس ذات نشاط مغناطيسي عالٍ؛ مما يعيق الحمل الحراري؛ وبالتالي يجعلها أقل حرارة من ما حولها فتبدو أقل سطوعًا.
وأوضح عضو جمعية أمان البيئية ومختص بالتصوير الفلكي عدنان خليفة، أن للبقع الشمسية دورة كل 11 سنة تختلف أعدادها وتختفي تمامًا أحيانًا، وتم رصد هذه البقع الشمسية من اليوم الثاني من أكتوبر 2024م.
وتُعَد هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية التي تستقطب المهتمين وهواة تصوير الفلك والمجرات، لرصد مثل هذه الظواهر الفلكية في منطقة الحدود الشمالية.