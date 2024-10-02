"وزير الصناعة": لا توجد عوائق تمنع استثمار المملكة في قطاع التعدين بكندا

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ أنه لا يرى أيّ عوائق تحول دون دخول المملكة إلى قطاع التعدين في كندا.
ووفقاً للموقع الإخباري "financialpost" قال الخريف؛ في مقابلة في تورونتو؛ حيث يشارك وفد سعودي يلتقي شركات التعدين الكندية لمناقشة فرص الاستثمار: "ليس لديَّ سببٌ للاعتقاد بوجود مشكلة".
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنه يتوقع أن تشتري الصناديق المدعومة السعودية حصصاً في شركات المعادن الكندية مع توسيع المملكة نفوذها في صناعة التعدين العالمية.
وتتوسّع المملكة في وصولها إلى المعادن الأساسية مع تسارع الانتقال العالمي للطاقة، بينما تبني صناعة معالجة المعادن التي قد تجعلها أكثر جاذبية للمنقبين الدوليين لاستغلال رواسبها المعدنية.
يأتي ذلك كجزءٍ من زيارة الوفد السعودي لجذب المنقبين الكنديين للإسهام في البحث عن المعادن الأساسية، مثل النحاس في المملكة، كما يخطط الوفد للاجتماع مع مسؤولين حكوميين في أوتاوا، بمن في ذلك وزيرا الصناعة والموارد الطبيعية الكنديان.