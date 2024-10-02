"وزير الصناعة": لا توجد عوائق تمنع استثمار المملكة في قطاع التعدين بكندا

يأتي ذلك كجزءٍ من زيارة الوفد السعودي لجذب المنقبين الكنديين للإسهام في البحث عن المعادن الأساسية، مثل النحاس في المملكة، كما يخطط الوفد للاجتماع مع مسؤولين حكوميين في أوتاوا، بمن في ذلك وزيرا الصناعة والموارد الطبيعية الكنديان.