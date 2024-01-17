محليات
"الحصيني" مبشراً بالممطرة السابعة: متوسطة وتستمر أياماً عدة على هذه المناطق
قال: متفاوتة تمتد إلى أجزاءٍ من الإمارات وعُمان والبحرين وقطر واليمن
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن حالة جوية ممطرة متوقعة على أجزاءٍ من المملكة والخليج، وتعد الحالة الجوية الممطرة #السابعة #لموسم_1445هـ.
البداية اليوم الأربعاء 5 رجب 1445هـ، ومتوقع أن تستمر أياماً عدة، الحالة ممكن أن تصنف أنها من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، بما فيها: الصمان والدهناء والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وجنوب منطقة مكة المكرّمة وشرقها.
وأضاف عبر حسابه في منصة إكس، تمتد إلى أجزاءٍ من الإمارات وعُمان والبحرين وقطر واليمن، الأمطار المتوقعة -إن شاء الله- متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد يعقبها انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة - ألا أن يصرفها الله، والله أعلم.