"الحصيني" مبشراً بالممطرة السابعة: متوسطة وتستمر أياماً عدة على هذه المناطق

البداية اليوم الأربعاء 5 رجب 1445هـ، ومتوقع أن تستمر أياماً عدة، الحالة ممكن أن تصنف أنها من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، بما فيها: الصمان والدهناء والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وجنوب منطقة مكة المكرّمة وشرقها.