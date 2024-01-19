السعودية تستضيف الاجتماعَ الخاصّ للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024

وتتوج هذه الاستضافة أحدث فصول التعاون الممتدّ بين المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتأتي عقب ترؤّس المملكة لمجموعة العشرين خلال عام 2020، كما تؤكد التزام المملكة بمواصلة العمل من أجل المساهمة في صياغة مسار المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدّيات العالمية.