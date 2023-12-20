لجمهور مونديال الأندية.. مطار الملك عبدالعزيز يدعو للتأكد من موافقة الأمتعة للاشتراطات

وأوضح المطار في إنفوجراف نشره اليوم الأمتعة عير المسموح بحملها؛ والتي تشمل "الأمتعة المستديرة وغير المرتبة، والحقائب الملفوفة بقطع القماش، أو المربوطة بالحبال، والأمتعة ذات الأحزمة الطويلة وحاملات الأمتعة القماشية والوزن المخالف لاشتراطات تذاكر السفر، فيما يُسمح بـ"الأمتعة التي تحتوي على جهة واحدة مسطحة على الأقل ومتوافقة مع اشتراطات الناقل الجوي".