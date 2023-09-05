"منشآت" تختتم برنامج تسريع ريادة الأعمال في الشرقية

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أعمال برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق في دورته الثامنة للمنطقة الشرقية، وذلك بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (‏MIT)، والشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، بمشاركة مجموعة من الدول، وهي: المملكة المتحدة، كولومبيا، مصر، البرازيل، بلجيكا.