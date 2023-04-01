طوال رمضان.. أكثر من 500 كادر أمن مدني يخدمون قاصدي المسجد الحرام

من ناحيته، قال وكيل الرئيس العام لشؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فايز بن عبدالرحمن الحارثي: الوكالة تقوم بعدد من المهام من خلال كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة، لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامة طرق المشاة، وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام.