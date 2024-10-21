لأول مرة.. انطلاق دروس علمية في المسجد الحرام بمشاركة أعضاء هيئة كبار العلماء

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تنظيم دروس علمية قيمة في العقيدة الطحاوية وموطأ الإمام مالك، يقدمها لأول مرة منذ تعيينهما؛ في هيئة كبار العلماء: الشيخ الدكتور عبدالباقي المبارك، والشيخ الدكتور عبدالإله الملا، عضوا هيئة كبار العلماء، في الفترة من يوم الخميس المقبل وحتى يوم السبت، الذي يليه في رحاب المسجد الحرام.