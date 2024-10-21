لأول مرة.. انطلاق دروس علمية في المسجد الحرام بمشاركة أعضاء هيئة كبار العلماء

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تنظيم دروس علمية قيمة في العقيدة الطحاوية وموطأ الإمام مالك، يقدمها لأول مرة منذ تعيينهما؛ في هيئة كبار العلماء: الشيخ الدكتور عبدالباقي المبارك، والشيخ الدكتور عبدالإله الملا، عضوا هيئة كبار العلماء، في الفترة من يوم الخميس المقبل وحتى يوم السبت، الذي يليه في رحاب المسجد الحرام.
وبهذه المناسبة نوه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بالتعاون بين الرئاسة وهيئة كبار العلماء لإثراء تجربة القاصدين وطلاب العلم، مثمناً الدور الذي تقوم به هيئة كبار العلماء والتعاون العلمي وما يعود به من نفع على طلاب العلم ورواد الحرمين الشريفين.
ودعت رئاسة الشؤون الدينية جميع الطلاب والعامة للحضور والمشاركة في هذه الدروس العلمية القيمة، حيث سيكون هناك شهادات تقدير للمشاركين.
وتأتي هذه الدروس العلمية الإثرائية انطلاقاً من حرص رئيس الشؤون الدينية على تعزيز الحراك العلمي والتوجيهي والإرشادي في الحرمين الشريفين، بما ينعكس على قاصدي الحرمين، وتعزيز التوعية الدينية ومحاربة الغلو والتطرف والأفكار المنحرفة وفق الأصول الشرعية.