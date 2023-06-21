طقس الأربعاء.. أمطار رعدية على جازان وعسير وأتربة على الشرقية والرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.