"الصندوق العقاري": إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر

وقال ابن ماضي، إن الصندوق العقاري أتاح الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي بنسبة تصل إلى 2.59% لمستفيدي منتج البناء الذاتي لفترة محدودة، بالشراكة مع مصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، وبنك البلاد، إضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني المحدّث الذي يُقدم حلولًا ومزايا أكثر لتملُّك السكن الملائم، لافتًا إلى أن من المزايا التمويلية الأخرى رفع نسبة الدفعة الأولى إلى 25% عند توقيع العقد التمويلي، بما يسهم في معالجة تحديات مستفيدي منتج البناء الذاتي وتمكينهم من تغطية التكاليف الأولية لمراحل بناء منازلهم.