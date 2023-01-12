أصوله ترتفع 15%.. "صندوق الاستثمارات" يتوسع في "صناعة ألعاب الفيديو"

وتحصل شركات التصدير اليابانية مثل "نينتندو"، على أرباح أيضًا بسبب ضعف الين؛ مما يرفع قيمة أرباحهم الخارجية عند تحويلها إلى الين؛ حيث بلغت قيمة الدولار الأمريكي حوالى 110 ين قبل عام، أما الآن فصارت قيمة الدولار الواحد أكثر من 130 ينًّا.