أصوله ترتفع 15%.. "صندوق الاستثمارات" يتوسع في "صناعة ألعاب الفيديو"

رفع صندوق الاستثمارات العامة، حصته في شركة نينتندو اليابانية إلى 6%؛ بحسب ما أظهره تقرير الخميس؛ مما يعكس تزايد استثمارات الصندوق في صناعة ألعاب الفيديو اليابانية.
وارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة التي يقع مقرها في كيوتو من 5.01% إلى 6.07%؛ وفقًا لتقرير الملكية المقدم إلى المنظمين اليابانيين، كما استحوذ على حصص في شركات ألعاب الفيديو نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو.
ووفق "سكاي نيوز"، جاء صندوق الاستثمارات العامة على قائمة الصناديق الأسرع نموًّا خلال 2022، في ظل ارتفاع أصوله بنسبة 15% لتصل إلى 607.4 مليارات دولار في 2022 مقابل 528 مليار دولار نهاية 2021؛ بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI.
وتحصل شركات التصدير اليابانية مثل "نينتندو"، على أرباح أيضًا بسبب ضعف الين؛ مما يرفع قيمة أرباحهم الخارجية عند تحويلها إلى الين؛ حيث بلغت قيمة الدولار الأمريكي حوالى 110 ين قبل عام، أما الآن فصارت قيمة الدولار الواحد أكثر من 130 ينًّا.
وبلغ صافي أرباح "نينتندو" في الربع المنتهي بشهر سبتمبر الماضي حوالى 111.5 مليار ين (850 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 41% على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي المبيعات للربع المنتهي في سبتمبر الماضي، حوالى 350 مليار ين، بزيادة قدرها 16%؛ فيما قالت "نينتندو" إن النقص في رقائق الكمبيوتر والمكونات الأخرى، والناجم عن عمليات الإغلاق المرتبطة بكورونا، يضر بالإنتاج.