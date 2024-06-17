400 % نمو مساهمة القطاع الصحي الخاص في موسم الحج

شهدت مساهمة القطاع الصحي الخاص في موسم حج 1445هـ نموًا يتجاوز 400% مقارنة بموسم حج العام الماضي؛ تعزيزًا للشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيعًا لنطاق الخدمات ورفعًا لمستوى الرعاية الصحية، مما يدعم صحة حجاج بيت الله الحرام.
ويشارك القطاع الصحي الخاص بفعالية ضمن جهات المنظومة الصحية في تقديم الرعاية من خلال عدة مسارات بنماذج تشغيلية مختلفة، ضمن مبادرة وزارة الصحة لتمكين القطاع الصحي الخاص في مشعر منى، بإجمالي مرافق صحية تتجاوز 62 مرفقًا ونقطة إسعافية.
إلى جانب ذلك، يشارك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإسعافية لركاب قطار المشاعر المقدسة الذي تشغّله الخطوط الحديدية السعودية (سار)، حيث يتمركز القطاع الخاص بخدمات إسعافية في 18 موقع على امتداد مسار القطار في المشاعر المقدسة لتمكين الحجاج من إتمام حجهم بسلام وصحة.
كما يشغّل القطاع الخاص مركزين صحيين من أصل 25 مركزًا صحيًا لوزارة الصحة، إذ يتولى القطاع الخاص تشغيل المراكز من خلال طاقم صحي متكامل وسيارات إسعاف في تناغم مع المنظومة الصحية والربط الإلكتروني.
وتأتي مبادرات وزارة الصحة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تحقيقًا لمستهدفات برنامجي تحول القطاع الصحي وخدمة ضيوف الرحمن، إحدى برامج رؤية السعودية 2030، للمساهمة في توسيع نطاق الخدمات ورفع مستوى الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وفق منظومة عمل تكاملي تسعى لتقديم تجربة حج ميسرة وصحية وآمنة.