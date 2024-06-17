400 % نمو مساهمة القطاع الصحي الخاص في موسم الحج

إلى جانب ذلك، يشارك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإسعافية لركاب قطار المشاعر المقدسة الذي تشغّله الخطوط الحديدية السعودية (سار)، حيث يتمركز القطاع الخاص بخدمات إسعافية في 18 موقع على امتداد مسار القطار في المشاعر المقدسة لتمكين الحجاج من إتمام حجهم بسلام وصحة.