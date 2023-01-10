"إكسبو الحج" 2023 يسلط الضوء على أهمية التقنية في تيسير أداء المناسك

وترأس الجلسة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، بحضور الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب بن مصطفى سانو، ورئيس منظمة الشؤون الدينية التركية علي بن عبدالرحمن تورغوت ارباش، والشيخ محمد بن فايز من دار الإفتاء في جمعية نهضة العلماء في إندونيسيا.