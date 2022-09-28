شركة هادية عبد اللطيف جميل تفتتحُ "جرافيتا" أضخمَ مساحاتِ العملِ المشتركةِ في جدة

هذا المبنى هو أحدُ أكثرِ المجمعاتِ التجاريةِ تميزاً وحداثةً، حيثُ انهُ يستضيفُ نخبةً من الشركاتِ العالميةِ في مكاتبِهِ مثلَ برايس ووتر هاوس كوبر، أسترازينيكا، مايكروسوفت، أوراكل، بروكتر وغامبل، مارس، ديور وغيرُها.