دراسة طبية لجامعة حائل: اكتشاف فعاليّة "زيت الشيح الحائلي" في تثبيط خلايا الثدي السرطانية

خلصت دراسة طبية قام بها فريق بحثي من كلية الصيدلة بجامعة حائل، إلى أن تأثير "زيت الشيح" الذي ينبت بمنطقة حائل يُسهم - بإرادة وقدرة الله - في تثبيط خلايا الثدي السرطانية.
وأكد الدكتور محمد بن بريك، أستاذ الكيمياء الصيدلية المساعد ورئيس الفريق البحثي، أنه تم التوصل في هذا البحث لاكتشاف فعالية عالية ولأول مرة لزيت الشيح منفردًا ضد خلايا الثدي السرطانية MCf-7.
وأضاف: "أظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة Ethnopharmacology في مجال طب الأعشاب أن لزيت الشيح فعالية عالية ضد خلايا الثدي السرطانية".
وأشار إلى أن الزيت عمل على كبح نمو الخلايا وانتشارها بنسبة عالية عن طريق تثبيط عمل بروتين ERk و LC3 المهم في انتشار السرطان وتطوره.
وأردف أنه تم التعرف على الآلية التي يقتل فيها الزيت خلايا الثدي السرطانية.
من جهة أخرى، أكدت الطالبة دلال العفنان عضو الفريق ناشر الدراسة أنه تم استخلاص زيت الشيح من نبات الشيح الذي ينمو بمنطقة حائل حيث تم جمعه من داخل المنطقة ومن ثم أُجريت التجارب العلمية المخبرية عليه.
وتعد تلك الدراسة الأولى من نوعها والتي تبحث تأثير زيت الشيح منفردًا على الخلايا السرطانية .
وعن الدراسات القادمة في هذا المجال أوضح الفريق البحثي أنه سيتم فصل المركبات الفعّالة في زيت "الشيح" ودراستها بشكل منفرد والتي من الممكن أن تكون نقطة انطلاق لمزيدٍ من الدراسات لاكتشاف دواء لسرطان الثدي من زيت الشيح.
وشكر الفريق البحثي عمادة البحث العلمي بجامعة حائل على تمويلها للدراسة والتي جاءت مع خطة كلية الصيدلة البحثية لاكتشاف النباتات الطبية داخل منطقة حائل والمتوافقة مع الأولويات البحثية لعمادة البحث العلمي والمبنية على خطة جامعة حائل الاستراتيجية والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030.