دراسة طبية لجامعة حائل: اكتشاف فعاليّة "زيت الشيح الحائلي" في تثبيط خلايا الثدي السرطانية

من جهة أخرى، أكدت الطالبة دلال العفنان عضو الفريق ناشر الدراسة أنه تم استخلاص زيت الشيح من نبات الشيح الذي ينمو بمنطقة حائل حيث تم جمعه من داخل المنطقة ومن ثم أُجريت التجارب العلمية المخبرية عليه.

وتعد تلك الدراسة الأولى من نوعها والتي تبحث تأثير زيت الشيح منفردًا على الخلايا السرطانية .