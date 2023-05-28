القيادة تهنئ رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بذكرى اليوم الوطني لبلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيدة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.