الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتُسهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يُسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.