المعرض السعودي يُوفِّر فرصة لاستكشاف أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية

واستعرض أبو رأفت من السفارة الإندونيسية مجموعة واسعة من المنتجات الحلال التي تشمل المأكولات والمشروبات، التوابل، الأدوية والملابس، مشيرًا إلى أنها تتوافق مع المعايير الشرعية الصارمة؛ إذ تخلو من الخنزير والمكونات المحرمة.