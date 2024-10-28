المعرض السعودي يُوفِّر فرصة لاستكشاف أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية

المعرض السعودي يُوفِّر فرصة لاستكشاف أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية
كشف أبو رأفت، المشارك في جناح السفارة الإندونيسية ضمن فعاليات المعرض السعودي الدولي للمنتجات الحلال والقمة المصاحبة 2024، عن الأهمية المتزايدة لصناعة الحلال على مستوى العالم.
وأوضح أبو رأفت أن أرباح المنتجات الحلال في إندونيسيا (أكبر دولة إسلامية في العالم) تصل إلى 80%، فيما تسجل 60% في الأسواق الخارجية.
وأكد أن هذا النمو يعكس الإقبال المتزايد على المنتجات الحلال من المسلمين وغير المسلمين حول العالم.
منتجات متنوعة تلبي معايير الحلال
واستعرض أبو رأفت من السفارة الإندونيسية مجموعة واسعة من المنتجات الحلال التي تشمل المأكولات والمشروبات، التوابل، الأدوية والملابس، مشيرًا إلى أنها تتوافق مع المعايير الشرعية الصارمة؛ إذ تخلو من الخنزير والمكونات المحرمة.
وأوضح أن الامتثال للشريعة الإسلامية يجعل هذه المنتجات جاذبة للمستهلكين من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية.
وتُقام فعاليات المعرض السعودي الدولي للمنتجات الحلال في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 28 إلى 30 أكتوبر 2024.
ويُعدُّ المعرض منصة لاستعراض أحدث الاتجاهات في سوق الحلال العالمي، والتركيز على التحديات المرتبطة بالامتثال للوائح الحلال والتوحيد القياسي.
كما يوفر الحدث فرصة لاستكشاف أحدث الابتكارات، والفرص الاستثمارية في هذا القطاع المتنامي.
وللحصول على معلومات إضافية حول المعرض السعودي الدولي للمنتجات الحلال، وكيفية المشاركة، يمكن زيارة الموقع الرسمي: www.saudihalalexpo.com